Projeto do IF Sertão-PE promove visitas de Escolas Municipais de Serra Talhada para aulas práticas

Durante toda a tarde da última quinta-feira (22), o campus Serra Talhada do IF Sertão-PE recebeu a visita de uma turma de 9º ano do Colégio Municipal Methodio de Godoy Lima. Os estudantes vieram participar do projeto de Extensão “Biologia é Massa”, que coordenado pela professora Adriana Bispo, tem como principal objetivo apresentar aos alunos de escolas municipais, pequenas práticas laboratoriais, com o uso de microscópio, modelo de corpo humano, dentre outros.

Antes de irem para laboratório de biologia, onde ocorreria a “aula diferente” das que costumam ter, os alunos visitantes foram apresentados à estrutura física do Instituto: conheceram a biblioteca, auditório, ginásio poliesportivo, salas de aula e demais laboratórios do campus. Para a estudante Verônica Silva, vir até o IF Sertão-PE foi uma experiência maravilhosa. “Já tinha ouvido falar do IF mas nunca tinha vindo aqui, amei os laboratórios, ciências é uma das minhas matérias favoritas, com certeza eu quero vir estudar aqui ano que vem”, afirmou a jovem.

No laboratório de biologia, os estudantes ficaram encantados com os diversos equipamentos que o Instituto possui. Com o auxílio da professora Adriana, alguns puderam verificar sua tipagem sanguínea, bem como entender todo o seu processo, além de visualizarem pequenas estruturas através dos microscópios. Enquanto isso a outra parte da turma, recebia explicações acerca das células e corpo humano, feito por algumas alunas do Ensino Médio Integrado do campus.

“Esta é uma contrapartida que damos à comunidade que nos acolhe tão bem. Muitas das escolas do município não tem a estrutura que temos, assim nos aproximamos desses estudantes, os incentivamos a gostarem mais de biologia, conhecerem nossa Instituição e quererem vir estudar aqui futuramente”, destacou a professora Adriana. O projeto “Biologia é Massa” seguirá até o mês de outubro, sempre às quintas-feiras feiras, recebendo turmas de diferentes escolas municipais.