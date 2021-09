Projeto do IFPE Afogados oferecerá capacitação profissional em Agroindústria

O projeto de Extensão “Programa de Capacitação em Boas Práticas de Fabricação, voltadas para o Processamento de Produtos Agroindustriais no Sertão do Pajeú” do IFPE Afogados, acaba de ser aprovado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco – FACEPE, através do Edital FACEPE nº 12/2021, do Programa de Extensão Tecnológica – PET.

A iniciativa é da professora do Curso Técnico de Agroindústria Denise Josino e tem como instituição parceira a Rede de Mulheres Produtoras do Sertão do Pajeú, uma organização composta por 26 grupos de mulheres agricultoras e artesãs de municípios da região.

O objetivo é promover a formação de profissionais tornando-os/as capazes de atuar de forma ética e crítica no controle de qualidade, no processamento e no assessoramento técnico de empresas do ramo do agronegócio/agroindustrial, incentivando principalmente as de pequeno porte, por meio de capacitação e experiências dentro delas.

A etapa inicial do projeto será um curso de 30 horas voltado não só para estudantes do IFPE – Campus Afogados, mais também para profissionais da área e pessoas interessadas na temática, que será ofertado para 50 participantes de maneira remota. Este curso irá ocorrer no mês de setembro/2021.

Na segunda etapa do projeto serão selecionados 10 estudantes participantes da capacitação para atuarem como bolsistas do projeto pelo período de 3 (três) meses (outubro a dezembro/2021), os quais irão receber uma bolsa no valor mensal de R$ 500,00.

De acordo com a professora integradora do projeto professora Denise Josino, a execução deste projeto irá trazer benefícios para os consumidores, pois irá garantir que os alimentos que serão comercializados e produzidos na região passem por um rigoroso processo de certificação da qualidade, e também para os empresários que, trabalhando aplicando as boas práticas, podem ampliar a venda dos seus produtos em outras cidades e estados.

“Os participantes do curso e os estudantes envolvidos no projeto serão multiplicadores do conhecimento e, a longo prazo, espera-se que as condições de preparo de alimentos ocorram de mais maneira mais adequada, conforme preconiza a legislação de boas práticas de fabricação”, complementou a professora.

Do Nill Júnior