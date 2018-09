Projeto Educação Contra a Corrupção e a Sonegação é apresentado para estudantes de Serra Talhada

Na última quarta-feira (19), o projeto Educação contra a Corrupção e a Sonegação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) esteve no município de Serra Talhada, no Sertão do estado, apresentando para estudantes dos ensinos médio e fundamental lições sobre o tema. A programação incluiu palestras ministradas pelos promotores de Justiça Sérgio Souto, Vandeci Leite e por representantes da Secretaria municipal de Educação, além de dinâmica com arte educador e encenação artística.

“O objetivo é traduzir de forma simples e divertida um tema complexo como a cultura da corrupção, ilustrando-o através de pequenos atos como: furar fila, contar mentiras, comprar produtos piratas; atitudes erradas que as pessoas tomam achando que irão levar alguma vantagem”, destacou o promotor de Justiça e coordenador do Caop Educação, Sérgio Souto.

Ao todo, cerca de 330 alunos do ensino fundamental de Serra Talhada participaram da ação, que ocorreu na Câmara dos Vereadores, reunindo alunos das Escolas João Pereira dos Santos (Propac), Batista Guilherme Carry e Nossa Senhora da Penha. À tarde, foi a vez de cerca de 200 alunos do EREM Cornélio Soares refletirem sobre a temática, através de palestras e apresentações de cordel e de uma peça teatral.

“Foi uma atividade diferente, onde puderam conhecer melhor o tema, além de entender como combater esses problemas. Foi muito gratificante ver o entusiasmo desses jovens durante a ação”, comentou o promotor de Justiça do município, Vandeci Leite.

“É muito positivo o Ministério Público de Pernambuco direcionar ações como essas para crianças e adolescentes em processo de formação. Sabemos que é da escola parte dessa missão mas, muitas vezes, acaba ficando só para ela a dura responsabilidade de orientar esses jovens para o caminho do bem. Parcerias para evitar que nossos alunos trilhem pelo caminho errado, da corrupção, são de extrema importância pois são poucas as que nós temos nesse sentido”, destacou a secretária municipal de Educação de Serra Talhada, Marta Cristina Pereira.

As ações foram promovidas pelos Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Direito à Educação (Caop Educação) e de Combate à Sonegação Fiscal (Caop Sonegação Fiscal), em parceria com as Promotorias de Justiça locais.

Limoeiro – No dia 25 de setembro, a cidade recebe o projeto do MPPE. As ações ocorrem na Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro (Facal), no Centro, pela manhã. Durante a tarde, ocorrerá na Escola Estadual Ginásio de Limoeiro Artur Correia de Oliveira, localizado na Avenida Jerônimo Heráclio.