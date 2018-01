Projeto ‘Ideia’ leva capacitação para 16 municípios em todas as regiões do Estado. Serra Talhada está na lista

O Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento do Empreendedor Individual e do Autônomo (Ideia), oferece cursos gratuitos em 16 municípios, em todas as regiões do Estado. Há turmas em diferentes áreas como beleza, moda, gastronomia e jardinagem.

Na área de cuidados com a beleza, os cursos são Make & Hair para eventos e festas nos municípios de Afogados da Ingazeira e Salgueiro, Design de Mechas em Serra Talhada, Belo Jardim e Arcoverde e Corte de cabelo e escova na cidade de Floresta e Moda no Cabo de Santo Agostinho e Toritama.

Em Garanhuns e Limoeiro, haverá uma turma de Gastronomia com o preparo de cupcakes e brigadeiros gourmet. Já em Ouricuri e Carpina os alunos aprenderão a planejar um negócio de doces e salgados para festas. Em Lagoa Grande, o curso será Preparo de doces e licores. E em Paudalho haverá uma turma de Boas práticas na manipulação de alimentos.

Em Gravatá, será ministrado o curso Técnicas básicas de jardinagem. E em Petrolina, os alunos também mexerão com flores dessa vez no curso de Montagem de arranjos florais.

O projeto Ideia tem como objetivo fomentar o empreendedorismo, gerando oportunidades para os empreendedores autônomos, potenciais empresários, Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e EPP (Empresa de Pequeno Porte). As aulas serão ministradas em parceria com o Senac e desenvolverão conhecimentos específicos com método de ensino prático focado na realidade do mercado e das empresas, a partir de estudos de caso e atividades práticas.

Além das atividades práticas, os participantes são beneficiados com uma palestra sobre Empreendedorismo, Lei Geral do MEI, Atendimento ao Cliente e Educação Financeira, ministrada por um dos técnicos da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação do Governo de Pernambuco 9Sempetq). O evento acontece durante a entrega dos certificados aos concluintes.

Cidades e cursos oferecidos

Cabo de Santo Agostinho – Vitrinismo – Manhã

Gravatá – Técnicas Básicas para Jardinagem – Manhã

Afogados da Ingazeira – Make & Hair para Eventos e Festas – Noite

Serra Talhada – Design de Mechas – Tarde

Belo Jardim – Design de Mechas – Tarde

Garanhuns – Preparo de Cupcakes e Brigadeiros Gourmet – Tarde

Floresta – Corte de Cabelo e Escova – Noite

Arcoverde – Design de Mechas – Noite

Salgueiro – Make & Hair para Eventos e Festas – Noite

Ouricuri – Doces e Salgados para Festas – Tarde

Toritama – Vitrinismo – Noite

Petrolina – Montagem de Arranjos Florais – a definir

Lagoa Grande – Preparo de Doces e Licores – a definir

Limoeiro – Preparo de Cupcakes e Brigadeiros Gourmet – a definir

Carpina – Doces e Salgados para Festas – a definir

Paudalho – Boas Práticas na Manipulação de Alimentos – a definir