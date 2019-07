Prolinfo oferece cursos de Idiomas, Gramática Básica, Interpretação de Texto e Redação em Serra Talhada

O Programa de Línguas e Informática (Prolinfo) da Universidade de Pernambuco continua com matrículas abertas para os cursos de Gramática Básica, Interpretação de Texto, Redação para Concursos, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua Portuguesa, específico para concursos. As inscrições seguem até a próxima quarta-feira (31).

No ato da matrícula, é obrigatório o pagamento de uma taxa única de R$ 260 para os cursos de Inglês, Espanhol, Português e Prolinfo Aprova.

Os interessados podem procurar o polo do Prolinfo, que fica localizado na Av. Gregório Ferraz Nogueira, S/N – José Tomé de Souza Ramos – Serra Talhada-PE, ao lado da UAST. As inscrições podem ser feitas também através do site http://www.prolinfo.com.br/ até o dia 31 desse mês.