Promotora de vendas morre após moto e carro colidirem no Agreste de PE

Uma promotora da vendas morreu após um acidente na noite da última quarta-feira (12) na PE-190, em São Bento do Una, no Agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Militar, Adilma de Queiroz Pereira, de 36 anos, estava em uma moto quando um carro invadiu a pista e bateu no veículo em que ela estava.

A polícia suspeita que o motorista do carro estivesse alcoolizado. Ele abandonou o veículo e não prestou socorro a vítima. A promotora de vendas não resistiu e morreu no local.

Motorista não foi encontrado

O motorista ainda não foi encontrado e o caso será investigado pela delegacia de São Bento do Una.

Do NE10 Interior