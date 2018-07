Prouni 2018: primeira chamada será divulgada nesta segunda-feira (02)

A lista de aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2018 será divulgada nesta segunda-feira (2), no site do programa. Os convocados devem comprovar as informações das inscrições entre esta segunda até o dia 10 de julho.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), neste semestre são oferecidas 174.289 bolsas de estudo totais e parciais em 1.460 instituições de ensino superior.

Para ter direito a uma bolsa integral, o candidato deve comprovar uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais de 50% são destinadas aos alunos que têm uma renda familiar per capita de até três salários mínimos. Segundo o MEC, quem conseguir uma bolsa parcial e não tiver condições financeiras de arcar com a outra metade do valor da mensalidade pode utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados da segunda chamada serão divulgados no dia 16 de julho. A partir do dia 30 de julho, os estudantes podem aderir à lista de espera do programa.

Para concorrer a uma vaga do Prouni, o aluno precisava ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, com obtenção de no mínimo 450 pontos de média e nota superior a zero na redação.

Cronograma do Prouni 2018

Lista de candidados da primeira chamada: 2 de julho

Comprovação de informações dos alunos da primeira chamada: 2 a 10 de julho

Lista de candidatos da segunda chamada: 16 de julho

Comprovação de informações dos alunos da segunda chamada: 16 a 23 de julho

Prazo para participar da lista de espera: 30 e 31 de julho

Divulgação da lista de espera: 2 de agosto