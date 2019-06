Prouni 2019.2: resultado da 1ª chamada estará disponível nesta terça

Candidatos poderão consultar a partir desta terça-feira (18) o resultado da 1ª chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2019, válido para o segundo semestre deste ano. A lista de aprovados estará disponível no site do programa e das Instituições de Ensino Superior (IES) participantes. A próxima etapa será a comprovação das informações, entre 18 e 25 de junho, por meio da apresentação dos documentos que assegurem a veracidade dos dados fornecidos na inscrição.

Cabe ao estudante pré-selecionado acompanhar as orientações necessárias, observando os horários e o local de comparecimento informados pela IES. Caso o prazo não seja respeitado, ou não haja comprovação, haverá a reprovação automática. Por isso, “a pré-seleção, em qualquer das chamadas do Prouni, assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à bolsa”, já que é preciso ainda participar das etapas posteriores.

O programa destaca que algumas instituições podem estabelecer um processo seletivo específico para quem foi pré-selecionado para as bolsas de estudo. No entanto, as regras (natureza e critérios adotados) devem ser publicadas em, no máximo, 24 horas após a divulgação dos resultados das chamadas. Não serão cobradas taxas adicionais nestes casos.

Segunda chamada do Prouni

O resultado do programa é divulgado em duas chamadas sucessivas. No caso da segunda chamada do Prouni, a lista de pré-selecionados estará disponível em 02 de julho e os candidatos convocados deverão comprovar os dados até o dia 08 do respectivo mês.



Prouni 2019.2

Foram ofertadas 169 mil bolsas de estudo, neste segundo semestre. Dos 33.830 cursos ofertados, Administração somou a maioria das oportunidades: 17.004 bolsas de estudo em 983 municípios do país. Em seguida, aparecem as formações em Pedagogia (13.387) e Ciências Contábeis (10.817).