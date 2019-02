Prouni 2019: Resultado da primeira chamada será divulgado nesta quarta-feira (06)

O Ministério da Educação divulga nesta quarta-feira (6) o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2019. O resultado será divulgado na página do Prouni.

O Prouni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em cursos de graduação de instituições particulares no Brasil. As inscrições foram encerradas às 23h59 deste domingo (3) e, segundo o MEC, quase 950 mil estudantes estão participando da seleção.

Para concorrer às bolsas, era necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 e tirado, no mínimo, 450 pontos na média da prova. Quem zerou a redação está eliminado do processo.

Nesta edição, há 243.888 vagas – um recorde histórico desde o início do programa, em 2005, segundo o MEC. Desse total, 116.813 são bolsas integrais e 127.075 são bolsas parciais.