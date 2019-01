Prouni tem 11.912 bolsas para instituições de ensino superior em Pernambuco

O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece 11.912 bolsas de estudo em instituições de ensino superior de Pernambuco no primeiro semestre letivo de 2019. As inscrições do Prouni têm início nesta quinta-feira (31) e vão até o domingo (3). Em todo o Brasil, são ofertadas 243.888 vagas, em 1.239 instituições.

Para se candidatar a uma bolsa, os interessados não podem possuir diploma de ensino superior e precisam ter participado do Enem 2018, além de obter 450 pontos na média das notas. O candidato também não pode ter zerado a redação. As inscrições são realizadas no site oficial do Prouni. Há oportunidades para bolsas de estudos integrais e parciais, de 50% do valor da mensalidade.

Durante o período de inscrição, cada candidato pode selecionar até duas opções de curso, por ordem de preferência. Os futuros universitários aprovados precisam levar até a instituição toda a documentação requerida para comprovar a condição de bolsista. Para as opções de bolsas integrais, os candidatos precisam comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas de 50%, a renda é de até 3 salários mínimos. Além disso, também é preciso se encaixar em uma das seguintes situações: Ter cursado o ensino médio completamente em escola pública

Ter cursado o ensino médio completamente em escola privada, desde que na condição de bolsista integral

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola privada, desde que na condição de bolsista integral

Ser portador de uma deficiência

Ser professor do quadro permanente de uma escola pública (nesse caso, o critério de renda familiar não se aplica)

Calendário do 1º semestre

Início das inscrições: 31 de janeiro

Fim das inscrições: 3 de fevereiro (às 23h59)

Primeira chamada: 6 de fevereiro

Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 6 a 14 de fevereiro

Segunda chamada: 20 de fevereiro

Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 20 a 27 de fevereiro

Adesão à lista de espera: 7 e 8 de março

Resultado da lista de espera: 11 de março

Do G1