Psicóloga Amanda Novaes realizará palestra sobre o Amor Próprio em Serra Talhada

Todo mundo quer um amor, mas muitos não buscam o seu principal amor, o próprio!

Em nosso dia a dia, é comum vermos as pessoas em busca constantemente por amores sadios, companheiros, compreensivos, perfeitos no gostar e nos seus hobbies pessoais. A realidade é que passamos a projetar expectativas naqueles que não são como imaginamos.

Daí então nos deparamos com o seguinte questionamento: “Você possui conhecimento pleno do seu valor ou sua vida se baseia na busca incansável pelo amor do outro?”

Inúmeros poderiam ser os fatores de explicação ou desculpa pela desvalorização do seu amor, dentre eles, podermos citar questões culturais e de costumes, em que se colocar em primeiro lugar é transmitir uma falsa ideia de “atitude egoísta”, por ser visto diariamente que as pessoas acabam vivendo em função dos outros e esquecem-se de se olhar com mais carinho e amor.

Chegou a hora de entendermos que “os outros” não são nossas prioridades, mas sim uma extensão das nossas vidas, são seres humanos que embora precisem de nós, precisam que estejamos com a saúde física e mental para oferecermos o nosso melhor e enxergarmos a irradiação do nosso amor próprio para ver o quanto valiosos somos.

Assim, nunca se culpe por se olhar e se cuidar, não se culpe por querer buscar a vida que você merece. Se você estiver feliz e bem consigo mesmo as pessoas ao seu redor também irão estar bem.

Nosso encontro será aberto ao público, e é pensando em você e em todas as questões que envolvem o Amor Próprio que lhe convido a participar da Palestra: Vamos falar de amor próprio – “amar a si mesmo é o começo de um romance para toda vida.”, que acontecerá no dia 14 de Fevereiro de 2020, às 19h no Auditório do Centro Administrativo do Município – Antigo ITEP.

Aguardo você e todo o seu amor próprio nesse nosso encontro.

A psicóloga Amanda Novaes, é mestranda em Políticas Públicas com Ênfase em Saúde e especialista nas áreas de Psicologia Social e Clínica com ênfase na Terapia Cognitiva Comportamental, Sexualidade Humana, Psicologia Infantil, Docência do Ensino Superior e Gestão de Pessoas. A profissional atende na Clínica Catarse, atende à crianças, adolescentes e adultos e é credenciada ao Tribunal Regional Federal da 5º Região.