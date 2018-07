PSL, PHS, PV e PRTB definem apoio a Armando Monteiro, do PTB, em Pernambuco

Durante convenção realizada neste sábado (28), o Partido Social Liberal (PSL), o Partido Humanista da Solidariedade (PHS), o Partido Verde (PV) e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) divulgaram apoio ao senador Armando Monteiro (PTB), pré-candidato ao governo de Pernambuco nas eleições 2018. O evento ocorreu em um hotel no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

A decisão de não ter candidato próprio ao governo estadual e da escolha do nome a ser apoiado foi tomada após várias discussões entre os quatro partidos, segundo o presidente da coligação, Ednázio Silva (PRTB). “Vimos que Armando é o melhor caminho porque representa renovação para o estado. Com ele, Pernambuco tem mais oportunidade de crescer nas questões de mobilidade, educação e saúde”, diz.

Sem citar os nomes que discordaram, a princípio, da escolha, Ednázio Silva explica que o apoio ao pré-candidato do PTB ao governo de Pernambuco foi aceito pelo PSL, PHS, PV e PRTB, que defendem a saída do Partido Socialista Brasileiro (PSB) da gestão do estado.

“Chegamos aos ‘finalmentes’ com todos concordando. Os partidos que estão aqui reunidos estão em busca de renovação. É hora de mudança, de dar oportunidade aos novos [políticos] e ao povo”, afirma.

Na convenção, o PSL, o PHS, o PV e o PRTB lançaram 74 candidatos a deputado estadual em Pernambuco e 38 para deputado federal. O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB) esteve presente e manifestou apoio aos candidatos a deputados estaduais e federais.

Na ocasião, os quatro partidos garantiram, ainda, apoio aos pré-candidatos ao Senado Mendonça Filho (DEM) e Bruno Araújo (PSDB), que também participaram da convenção. (G1)