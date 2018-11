Público lota auditório do IF Sertão de Serra Talhada para as apresentações do II Festival de Música Popular

O auditório do campus foi o local escolhido para a realização do Festival. Um dos pontos altos da tarde, foi a reprodução de um vídeo gravado pelo próprio Zé Ramalho para os estudantes, onde o artista agradecia à homenagem e desejava boa sorte aos competidores (assista ao vídeo aqui). O Festival contou com quatorze apresentações, envolvendo alunos do Ensino Médio Integrado, PROEJA, Subsequente e Superior.

o final das apresentações, os jurados deram os prêmios para os três melhores competidores e para os melhores intérpretes da tarde. O estudante João Paulo Lima, que estuda Licenciatura em Física, ganhou o troféu de primeiro lugar do Festival. Segundo o jovem, que cantou “A noite mais linda”, sucesso na voz do cantor José Augusto, sentimento é de gratidão aos amigos e familiares. “Graças aos meus pais, eu cresci escutando esse estilo de música, como José Augusto, Roupa Nova, Limão com Mel, entre outros. Por isso agradeço a eles, por terem me incentivado a cantar, e agradeço também ao pessoal da minha turma que ficou aqui para torcer por mim”, declarou.

O prêmio de melhor intérprete, ficou com a banda os IFernais, formada por quatro alunos do Ensino Médio Integrado, que homenageou em sua apresentação, o grupo Mamonas Assassinas. “Montamos a banda de uma maneira muito descontraída, somente para brincar com a galera e foi uma surpresa muito grande termos levado o prêmio”, destacou o vocalista Guilherme Luan, estudante do 1º ano do curso de Edificações.

A comissão organizadora do II Festival de Música Popular se empenhou bastante para garantir o sucesso do evento. Para isso, todo o campus recebeu decoração alusiva à vida e obra do artista homenageado. Segundo o professor Rosenberg, que esteve à frente das duas edições da competição musical, este ano já se pôde notar uma evolução nos participantes. “O nível dos candidatos subiu assustadoramente! Gente que não foi tão bem ano passado e melhorou bastante agora, novos cantores surgiram e isso é confirmado devido à dificuldade dos jurados em escolher os vencedores”, salientou o professor, que destacou também a escolha acertada em homenagear Zé Ramalho.

O Festival de Música Popular já está confirmado para 2019, e já conta inclusive com um novo artista homenageado. Em referência aos 30 anos da morte de Luiz Gonzaga, o cantor e compositor pernambucano, terá sua obra musical referenciada na terceira edição do Festival.

Confira os premiados no II Festival de Música Popular.

Melhor Intérprete:

Banda os IFernais

1º Lugar:

João Paulo Lima

2º Lugar:

Brenda Pereira

3° Lugar

Samuel Elias