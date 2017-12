PVA 2018: governo de Pernambuco publica tabela completa de valores, que variam de R$ 72 a R$ 101 mil

O Governo de Pernambuco publicou, no Diário Oficial dessa sexta-feira (15), o decreto 45.454/2017, que trata do pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2018. A norma estabelece quanto cada proprietário vai desembolsar para fazer o licenciamento. A tabela completa de valores pode ser conferida a partir da página 10 da publicação. No estado, o IPVA mais caro é de uma Ferrari 488 Spider, que custa R$ 101.401.16. O mais barato é de uma moto, que sai por R$ 72.

Em 2018, o governo de Pernambuco determinou a redução média de 3% do valor do IPVA. Os boletos para pagamento ficam disponíveis a partir do dia 2 de janeiro de 2018, no site do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). Os contribuintes que pagarem em cota única terão um desconto de 7%. Os proprietários também podem optar pelo parcelamento em até três vezes.

Na tabela publicada no Diário Oficial, o proprietário pode procurar o veículo de acordo com o ano de fabricação e o modelo. Um carro produzido em 2017 paga mais do que o mesmo automóvel que saiu da fábrica em 2016, por exemplo.

Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, quanto mais antigo for o veículo do mesmo modelo, menor será o IPVA. Isso ocorre para garantir a equidade do imposto, uma vez que o preço de um veículo novo tende a ser maior que o de um antigo do mesmo modelo. Na tabela, os anos apresentados referem-se aos de fabricação dos veículos.

No caso de uma moto Honda Bis 125 Mais, por exemplo, é possível observar que o valor do IPVA referente ao veículo fabricado em 2017 é de R$ 84,50. Na tabela, também se observa que o mesmo veículo, quando fabricado em 2016, tem imposto de R$ 80,98.

Datas de pagamento do IPVA em 2018

Terminação das placas Cota única 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 1 e 2 08/02/2018 08/02/2018 08/03/2018 09/04/2018 3 e 4 16/02/2018 16/02/2018 15/03/2018 13/04/2018 5 e 6 20/02/2018 20/02/2018 20/03/2018 19/04/2018 7 e 8 23/02/2018 23/02/3018 23/03/2018 24/04/2018 9 e 0 28/02/2018 28/02/2018 28/03/2018 30/04/2018

Redução

Conforme o governo do estado, a redução do IPVA levou em conta a queda do valor venal dos veículos. Essa diminuição foi atestada, segundo a administração estadual, pela Fundação Instituto de Pesquisas Aplicáveis (Fipe). O valor médio da redução é de 3%, o que reflete também no IPVA.

O valor a pagar do IPVA é calculado com base no valor venal do veículo, sobre o qual se aplica uma alíquota que varia de 1% a 4%. Dúvidas sobre o pagamento do IPVA e a forma como ele é calculado podem ser tiradas por meio da página da Secretaria da Fazenda de Pernambuco.

Variação no valor venal dos veículos entre 2017 e 2018 Tipo de veículo Frota em PE Variação Automóveis 1.058.346 -3,4% Camionetas e utilitários 238.175 -3,65% Caminhões 77.327 -5,9% Ônibus/micro-ônibus 32.357 -4,43% Motos e similares 1.071.082 -2,19% Motor-casa 49 -4,03%

Frota Pernambuco tem, atualmente, uma frota de 2,4 milhões de veículos. Os automóveis somam pouco mais de um milhão e as motos, um milhão. Há 77 mil caminhões e 32 mil ônibus. Existem, ainda, 238 mil caminhonetes e utilitários. Isenção de multas no IPVA para motos O governo anunciou, na quarta-feira (13), anistia de 100% da multa e juros do IPVA atrasado para motocicletas em Pernambuco cujos proprietários não tenham sido notificados até 28 de novembro de 2017. Para ter direito ao benefício, eles devem regularizar a situação de débito até o dia 28 de dezembro deste ano.

As pendências podem ser regularizadas por meio de boletos, retirados exclusivamente pelo site do Detran-PE. Quando emitido, o boleto já dispensa o valor dos juros e das multas. Caso haja algum questionamento administrativo ou judicial em tramitação, o contribuinte precisa desistir do procedimento para ter direito aos benefícios. (G1)