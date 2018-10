Quadrilha acusada de assaltos e tráfico de drogas é presa em Serra Talhada

Na tarde dessa quarta-feira (10), Policiais do 14ºBPM desbarataram quadrilha e apreenderam moto roubada e drogas. O fato aconteceu em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com a Polícia Militar, uma operação conjunta, Policiais Militares da equipe ROCAM e MALHAS DA LEI efetuaram diligências e buscas aos elementos suspeitos no roubo de uma motocicleta HONDA BROS, cor preta, Placa PGI 2771 ocorrido na Caxixola no último dia 05 desse mês.

Após obter informações sobre a possível localização de um dos envolvidos, o policiamento se deslocou até o bairro do Mutirão, vindo a encontrar o suspeito Luiz Claudio da Silva, 19 anos, o qual confessou que havia praticado o assalto com outro elemento, Anderson Moreno dos Santos, 18 anos, e que era a pessoa que na execução do assalto portava a arma de fogo.

Dando continuidade à ocorrência e munidos de mais informações fornecidas por Luiz Claudio da Silva, o efetivo se deslocou ao local onde estaria o Anderson Moreno dos Santos. Chegando próximo da casa indicada, o efetivo visualizou dois elementos, Gleison Thiago Martins de Oliveira Silva, 24 anos e Anderson Moreno dos Santos consumindo droga, os quais ao perceber a presença do policiamento tentaram se evadir, porém sem êxito.

De imediato, foi feita a abordagem nos mesmos e encontrado com eles 02 (dois) cigarros de maconha e, no interior da casa, cujo proprietário é Luiz, o qual está em condicional, foi encontrado uma sacola plástica grande contendo maconha e outra menor com o mesmo entorpecente, bem como, outra sacola com 5 (cinco) gramas de cocaína, um prato também com cocaína e uma nota de 10,00 reais enrolada tipo canudo que estava sendo usada para o consumo da droga, além de terem encontrado a quantia de R$62,00 (sessenta e dois reais).

Em sequência, Anderson confirmou ter participado no assalto juntamente com Luiz Claudio da Silva, como também, relatou que foi Gleison Thiago Martins de Oliveira Silva, a pessoa que forneceu o revólver cal. 38 para o cometimento do crime. Os envolvidos informaram que o veículo roubado havia sido levado ao Sítio Batalha, próximo Distrito de Santa Rita e vendido a José Aparecido Batista, 40 anos. Chegando a este local, a casa estava aberta e não havia pessoas no interior dela, a moto roubada se encontrava na sala com a chave na ignição e próximo a ela havia outra sacola plástica contendo maconha e sementes do mesmo entorpecente.

José Aparecido Batista, 40 anos, não foi localizado e não apareceu no local onde o veículo fora encontrado. Diante dos fatos, todos os imputados juntamente com a moto roubada e os entorpecentes foram conduzidos à DPC local, onde foram atuados em flagrante delito e recolhidos para audiência de custódia.

De Nayn Neto