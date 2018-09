Quadrilha explode agência bancária e destrói caixas eletrônicos no Agreste de Pernambuco

Uma quadrilha explodiu a agência da Caixa Econômica Federal na madrugada desta quinta-feira (20) em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o grupo chegou ao local em um carro. A explosão destruiu cerca de quatro caixas eletrônicos, além de parte do prédio.

Ainda segundo a PM, moradores das proximidades disseram que ouviram muitos tiros antes do momento da explosão. O único vigilante da agência bancária estava no primeiro andar do prédio e conseguiu ligar para a polícia.

Por meio de nota, a Polícia Federal, que ficará responsável pelas investigações, informou que cerca de oito homens participaram da ação. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso pelo crime. (G1)