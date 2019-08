Quadrilha formada por 5 serra-talhadenses é presa após assaltar caminhoneiro na BR-232

Na noite da última (05), Policiais Militares do 8° BPM das esquipes do NIS-3 e GATI, por volta das 19:00, durante Operação quando em rondas pela BR 232, ao chegarem no Posto de combustível do Povoado de Malha da Areia, tomaram conhecimento de um roubo a um caminhoneiro, próximo ao Distrito de Cachoeirinha no município de Mirandiba, no Sertão pernambucano.

A equipe realizou diligência para o local indicado, onde localizou Angélica de Sá Sousa, de 30 anos, a qual foi reconhecida pelo vitimado, pois teria pego uma carona com ele solicitado parada no local combinado com os indivíduos José Afonso Nogueira, de 37 anos e Josenildo José da Silva, os quais praticaram o roubo.

Foi localizado também, um veículo Pálio de Placa JOP 9654, que estava dando apoio aos indivíduos, de propriedade de Josimar Josué da Silva, 41 anos, que estava em companhia de Larissa Fabiana da Conceição, de 22 anos Ciciana Aleyanora de Moura, de 25 anos e sexto Josenildo José da Silva, conhecido por “Milton“, que conseguiu fugir.

Na ação foram apreendidos 01 Fiat Pálio Weekend, placa JOP 9654; 03 Aparelhos Celulares LG; 01 Aparelho Celular Sansung; 01 Aparelho Celular Asus; 01 Aparelho Celular Nokia, pertencente a Larissa; 02 Rádios Transmissores; 01 Aparelho toca CDs, marca Paioner, pertencente a vítima; 13 Pen Drives; 01 Lanterna; 01 Faca que estava em posse Antônio José. Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil local, aonde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito, contra Josimar Josué e José Afonso. Os demais envolvidos, ficaram à disposição da Polícia Judiciária.

Via Blog O Povo com a Notícia