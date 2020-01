Quadrilha suspeita de roubo de carga e veículos é detida na BR-232

Uma quadrilha suspeita de roubo de carga e veículos foi detida na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência só foi concluída na madrugada dessa terça-feira (14). Com os suspeitos foram recuperados carros e carga, arma, munições e um bloqueador veicular.

Ainda segundo a PM, os policiais receberam uma denúncia de que quatro homens estavam em dois veículos roubados no caminho de Belo Jardim para São Bento do Una.

Um dos veículos era um carreta, que foi localizada e apreendida com um dos integrantes da quadrilha. Parte do grupo tentou fugir usando um carro, mas não conseguiu conforme informou a PM.

Todos os envolvidos e os materiais e veículos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim para a tomada das providências legais. (G1)