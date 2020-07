Quarta parcela do auxílio emergencial para o Bolsa Família começa a ser paga em julho; veja datas

O calendário de pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial começa no dia 20 de julho para os beneficiários do Bolsa Família. O pagamento para este grupo segue o calendário já existente do programa.

Desta forma, os beneficiários com o final do Número de Identificação Social (NIS) 1 recebem no dia 20 de julho. Os com o NIS final 2, no dia 21 de julho, e assim por diante, até o dia 31 de julho, quando recebem os beneficiários com final do NIS 0, pulando apenas o fim de semana.

De acordo com o Ministério da Cidadania, não haverá alteração no calendário do Bolsa Família no pagamento da prorrogação do auxílio. O valor recebido também não será alterado e os beneficiários recebem da mesma maneira que receberam nas três parcelas anteriores.

Desde o início, o Governo Federal havia informado que o grupo do Bolsa Família recebe o valor que for mais vantajoso, seja o referente ao auxílio emergencial ou ao valor já recebido antes da pandemia da covid-19.

De acordo com os números do Ministério da Cidadania, em maio, 14,28 milhões de famílias receberam o Bolsa Família, um investimento de R$ 15,2 bilhões.

Veja o calendário: