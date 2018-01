Quase 100 materiais explosivos são encontrados em prédio de Caruaru

Quase 100 materiais explosivos foram encontrados em um prédio em uma região nobre de Caruaru, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a carga foi localizada na garagem de um edifício, que fica no bairro Maurício de Nassau.

De acordo com a PM, os explosivos foram descobertos após denúncia anônima. No local, os agentes do Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp), que foram acionados para a ação, constataram que as 99 unidades do material estavam dentro de caixas de papelão. A área foi isolada e as bombas passaram por avaliação de especialistas, que verificaram que não havia risco de explosão.



Edifício residencial

O edifício onde os explosivos foram encontrados é residencial, mas no momento da abordagem ninguém estava na garagem. Os moradores do prédio também não informaram de quem poderia ser as caixas.

O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) foi responsável pelo recolhimento do material. A Delegacia de Caruaru vai ficar responsável pelas investigações.

Do JC Online