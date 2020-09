Os quatro acusados pela tentativa de homicídio do jornalista Alexandre Farias vão a júri popular. A decisão foi proferida pela juíza Mirella Patrício da Costa Neiva, na última semana. Alexandre, que era apresentador da TV Asa Branca, foi vítima de bala perdida em setembro de 2017, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Pernambuco, no dia do crime, os acusados, fortemente armados, roubaram um carro e vários pertences de uma residência no bairro Indianópolis. Na fuga, eles foram interceptados por policiais militares. Houve perseguição e troca de tiros. Uma das balas atingiu o jornalista, que voltava para casa depois de apresentar o AB2 e fazer compras em um supermercado. Os homens ainda são acusados de atropelar socorristas do SAMU, durante a fuga.

Alexandre Farias ficou cerca de seis meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele se recupera em casa, com fisioterapia e outros tratamentos.

Os quatro acusados respondem por seis crimes, dentre eles, a tentativa de homicídio qualificado, contra o apresentador, e mais três tentativas de homicídio contra os socorristas. Todos tiveram as prisões preventivas mantidas.

A data do júri popular ainda não foi marcada porque as defesas dos acusados ainda podem recorrer da decisão, em segunda instância. (G1)