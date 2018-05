Quatro adolescentes e uma criança de 11 anos são detidos com drogas em Serra Talhada

Quatro adolescentes de, 13, 14, 16, 17 e uma criança de 11 anos, foram detidos pela polícia com drogas na noite dessa sexta-feira (18), no bairro Ipsep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a PM, ao realizarem rondas e abordagens na Rua Manoel Pereira Lins, avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita, ao ser realizada a revista pessoal foi encontrado dentro da carteira do menor, um cigarro de maconha.

Durante a varredura no local foram localizados mais uma paronga e outro cigarro de maconha. As partes foram conduzidas à DPC local para local para serem tomadas as medidas cabíveis.