Quatro homens são presos com 30 kg de maconha escondidos dentro de carro, no Sertão de PE

Quatro homens foram presos com 30 kg de maconha na noite da última segunda-feira (9) próximo ao distrito de Cruzeiro do Nordeste, em Sertânia, no Sertão Pernambucano. As prisões e a apreensão ocorreram durante uma operação entre a Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro e a Polícia Militar.

De acordo com a PM, a droga estava no porta-malas de um carro, conduzido por um dos suspeitos. Os demais vinham em outro veículo, conforme informou a polícia.

Todo o grupo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da PF de Salgueiro, onde foi descoberto que um dos detidos já tinha um mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de participar de assaltos a carros-fortes. O caso será investigado. (G1)