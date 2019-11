Quatro pessoas ficam feridas após colisão na BR-104 no Agreste de PE

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre carros na quarta-feira (20) na BR-104 em Agrestina, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro que estava apenas com o motorista entrou na contramão da rodovia e colidiu de frente com o outro veículo, que transportava três pessoas.

Das três pessoas que estavam no mesmo automóvel, duas tiveram ferimentos leves e outra foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do outro carro teve lesões leves. Os motoristas realizaram teste do bafômetro e o resultado foi normal. (G1)