Quatro pessoas são baleadas no Agreste de Pernambuco

Quatro pessoas foram baleadas na tarde desse sábado (17) em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, bandidos não identificados chegaram atirando em um homem de 32 anos que estava no bar no Distrito de São Domingos.

Outras três pessoas também foram atingidas. Três vítimas foram atendidas pela policlínica de São Domingos e depois transferidas para o Hospital Regional do Agreste (HRA). O G1 entrou em contato com a assessoria do hospital para saber do estado de saúde deles, mas até a publicação desta matéria não conseguiu resposta.

O outro homem atingido foi atendido na UPA de Santa Cruz do Capibaribe e depois liberado. Ninguém foi preso e o caso será investigado pela 21ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Santa Cruz do Capibaribe. (G1)