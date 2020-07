Quatro pessoas são detidas com 28 kg de maconha escondidos em porta-malas de carro, na BR-232

Três homens e uma jovem, de 19 anos, foram detidos transportando de 28 kg de maconha, na quinta-feira (2), na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A droga foi encontrada no porta-malas de um carro durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais abordaram um carro ocupado por dois homens no quilômetro 130 da rodovia, próximo à Vila Cipó. Eles estavam nervosos e entraram em contradição sobre o motivo da viagem. Em seguida, a equipe abordou outro carro ocupado por um casal. Ao verificar o compartimento de bagagens do veículo, foram encontrados três sacos com maconha.

Eles admitiram que viajavam juntos e que o veículo da frente iria informar sobre a presença policial na rodovia. O grupo disse ainda à PRF que havia sido contratado para transportar a droga até o Recife. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru e podem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.