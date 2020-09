Quatro pessoas são detidas por tráfico de drogas no Agreste de PE

Três homens e uma mulher foram presos com 4,5 Kg de maconha na quarta-feira (16), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Ação ocorreu durante uma fiscalização de combate ao crime.

Policiais Rodoviários Federais deram ordem de parada ao motorista de um carro no quilômetro 71 da rodovia, ao verificaram o porta-malas do veículo, foram encontrados quatro sacos com maconha, cada um de aproximadamente um quilo. Nele estavam o motorista e uma passageira.

Segundo a PRF, o motorista informou que pela manhã havia ido buscar a droga em Arcoverde, no Sertão do estado, para levá-la até Recife. Ele informou ainda, que com ele havia outro veículo acompanhando, foi então que os policiais conseguiram abordá-lo, sendo detido mais dois homens pelo transporte ilícito do entorpecente.

A droga, as quatro pessoas e os dois veículos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Vitória de Santo Antão, que irá investigar o caso. (G1)