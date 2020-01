Quatro pessoas são presas em desmanche de carretas no Sertão de Pernambuco

Quatro pessoas foram presas na noite de quinta-feira (9) em um galpão no bairro Jardim Amazonas, às margens da Avenida Transnordestina em Petrolina, no Sertão pernambucano. De acordo com o 5º Batalhão da Polícia Militar (5ºBPM), o local estava estava sendo utilizado como desmanche de carretas.

Segundo o 5º BPM, três pessoas estavam no local no momento em que os policiais chegaram ao desmanche. Eles tentaram fugir pelos fundos do galpão, mas foram presos. Um quarto homem também chegou pouco tempo depois ao local e foi detido por envolvimento no crime.

A polícia encontrou no galpão um veículo com queixa de roubo, parcialmente desmontado. Todos os suspeitos foram levados para a 213ª Delegacia de Polícia Civil para a serem tomadas as medidas necessárias. (G1)