Quatro suspeitos de roubar caminhão com gás são presos no Agreste de PE

Quatro homens suspeitos de roubar um caminhão carregado com gás foram presos pelas polícias Rodoviária Federal e Civil, nessa sexta-feira (17), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe recebeu informações de que um caminhão havia sido roubado e seguia em direção ao Agreste. Foram realizadas buscas ao grupo e o veículo de carga foi localizado em posse de um dos suspeitos.

Ainda de acordo com a PRF, dentro de um carro estavam três suspeitos de terem roubado o caminhão e o motorista que havia sido feito refém. O grupo foi detido e foi encaminhado ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. (G1)