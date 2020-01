‘Quero tentar apagar a visão de que médico é uma pessoa superior’, diz jovem 1º lugar em medicina na UFPE

Há quatro anos, a jovem Laura Almeida, de 21 anos, tentava uma vaga no curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), campus Caruaru, no Agreste. Residente em Capoeiras, a estudante conquistou o 1º lugar no curso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ela alcançou a média geral de 873,2, e 980 na redação.

Laura, que concluiu o Ensino Médio em 2015, estava na lista do Sisu que vazou na terça-feira (28). No material, que se espalhou nas redes sociais antes da liberação oficial, a jovem também aparecia na primeira colocação. Ao G1, ela contou que fez três anos de cursinho presencial para se preparar para o Enem. No entanto, no segundo semestre de 2019 decidiu se dedicar para a prova estudando apenas em casa.

“Eu não sou dessas pessoas que desde pequena tinha o sonho de ser médica. Mas, ao longo da minha trajetória escolar, eu percebi que queria trabalhar na área da saúde. No meu 3º ano, eu achei que queria medicina, só que não falava porque eu achava que era uma coisa distante. Depois que concluí o Ensino Médio, me dediquei somente a passar em medicina. O que me deu mais força foi o meu irmão ter passado, eu agora tinha um exemplo dentro de casa e vi que era possível”, disse Laura.

Laura não usou nenhum método inusitado para estudar. Mas fez uma coisa diferente em 2019, o que ela acredita que fez a diferença. “Não estudei apenas para o Enem. Eu estudei a prova do Enem, principalmente focando em matemática. Vi que as provas seguem um padrão, e se você estudar a prova, você consegue se sair bem”, aconselhou.

“Eu escolhi [medicina] para ser uma boa profissional e, principalmente, para tentar apagar a visão de que médico é uma pessoa superior. Eu escolhi a medicina para tentar fazer a diferença como profissional”, Laura Almeida.

O que também foi fundamental para a aprovação de Laura foi a relação dela com os pais, o aposentado José Erivaldo de Oliveira, de 51 anos, e a assistente social Renata Adeice de Almeida, de 45. “Nunca me senti pressionada. Eles sempre me disseram que eu iria conseguir. Minha mãe sempre dizia assim: ‘Não saia da fila, que a sua hora vai chegar’. Então, eu sempre me mantive focada. Eles me deram materiais para o estudo, mas, principalmente, me deram apoio emocional. Isso foi fundamental”, ressaltou.

Para a mãe da futura médica, a conquista da filha é fruto de dedicação, esforço, luta, muita fé e confiança: “Ela mostra que quando a gente tem um objetivo na vida, tem que correr atrás”. (G1)