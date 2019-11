De forma estrutural e enraizada, o racismo perpassa gerações e atinge as pessoas negras das mais diversas formas, seja através da violência física, psicológica, discriminações ou negação dos direitos.

No mês da Consciência Negra, o NE10 Interior republica as reportagens da série especial AFROntar, exibida no mês de março deste ano na TV Jornal Interior.

Do NE10 Interior