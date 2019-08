Radialista diz que, após crescimento econômico, Serra Talhada precisa melhorar setor hoteleiro

O comunicador Geraldo Freire, da Rádio Jornal, entrevistou hoje na Super Manhã o Secretário de Turismo do Estado, Rodrigo Novaes e defendeu maior investimento no setor hoteleiro de Serra Talhada, a partir do volume de investimentos que tem sido anunciados na Capital do Xaxado.

Novaes falou do crescimento da cidade, a partir da possibilidade do início dos voos entre Serra e Recife pela companhia Azul, mais investimentos como o Grupo Assai, Atacadão, o segundo lugar em número de emprego gerados no Estado e outras conquistas.

Mas o comunicador observou que a cidade carece de investimentos na rede hoteleira, defendendo que a partir desse momento, a cidade precisa de “um bom hotel” que abrigue quem circula a partir desse boom de desenvolvimento. Geraldo esteve há pouco mais de um ano em Serra Talhada, em maio de 2018, quando lançou seu livro “O que eu disse e o que me disseram”, dentro do “Comunicando”, organizado pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Serra Talhada.

Rodrigo Novaes admitiu que Serra Talhada tem uma rede hoteleira voltado para a área de negócios e serviços, mas que esse crescimento deve atrair investimentos na área. Rodrigo também destacou o potencial na área de cidades como Triunfo, por conta da vocação turística.

Via Nill Júnior