Radialista Francys Maya retorna para hospital em Serra Talhada

Nesta semana o Radialista Francys Maya retornou para a unidade hospitalar após se sentir uma insuficiência cardíaca, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

A redação do Portal Nayn Neto apurou que, na quinta-feira (13), o radialista recebeu alta do Hospital São Vicente, onde se encontrava na UTI – Unidade de Terapia Intensiva.

Em um grupo de WhatsApp, Maya chegou a comentar que “Estou voltando ao Hospam porque um cansaço está me prejudicando. O coração não está bombeando como deve. Que Deus me ajude e abençoe vocês”, contou.

A equipe do Portal NN, deseja melhoras e saúde para o âncora do rádio serra-talhadense. O mesmo apresenta o Programa Frequência Democrática, na Rádio Vilabela FM, no momento o locutores Fábio Biazzi e Rafaela Santos assumem o comando.

Do Nayn Neto