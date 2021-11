Radialistas Tarcísio e Maciel Rodrigues recebem alta após vencerem a Covid 19

Depois de 8 dias internados no Hospital Agamenon Magalhães-Hospam, acometidos pela Covid 19, os radialistas Tarcísio e Maciel Rodrigues, não só deixam a Unidade de Terapia Intensiva do Hospam, mas, também os leitos do referido hospital. As altas aconteceram às 14h desta segunda feira, (22). Tarcísio com o seu jeito irreverente, olha para os enfermeiros e em tom de agradecimento, diz: Quando outros pacientes forem saindo daqui, curados, olhem pra eles e digam que vocês são (F…) Risos de todos.

Bastante abatido, recuperado da Covid-19, Tarcísio ainda disse: Vou tentar fazer agora, as coisas que deixei de fazer; numa alusão à vida nova.

Tarcísio e Maciel Rodrigues, fazem dupla nos Programas: A hora das Broncas e o X da Questão, na Rádio Líder do Vale FM.

Tarcísio ainda apresenta O Anoitecer na roça, um dos maiores, senão o maior programa de músicas voltadas para as nossas raízes culturais, do Brasil.

NOTA:

Como de costume, alguns blogueiros da nossa cidade e região, ávidos por notícias e como carcarás, abutres, hienas…não respeitaram o sentimento de ânsia, de expectativa da família, que esperavam a recuperação dos nossos irmãos. Diante de uma doença que ceifou milhares de vidas.

Postaram matérias fazendo alusão ao posicionamento político dos mesmos, fechando matérias parciais, botando os leitores contra os mesmos, afirmando erroneamente que ambos não tinham tomado a vacina por conta da ideologia política e do editorial do programa dos mesmos.

Gostaria de mandar um recado aos abutres, carniceiros, pseudos jornalistas (de esquerda) satânicos, acostumados a publicarem matérias carimbadas por empenhos das prefeituras, jornalistas chapas brancas que distorcem notícias em razão do vil metal… Vocês deveriam saber e honrar a palavra DEMOCRACIA. O direito de cada um escolher os seus caminhos. Vocês agem como se o mundo, a razão, o direito fossem de vocês. Os jornalistas, vítimas dessa terrível doença, jamais divulgaram ou pediram para os seus ouvintes não tomarem a vacina, muito pelo contrário. Foi uma escolha deles e um deles não tomou a vacina por conta e medo da reação da mesma. Vocês passaram para os leitores de maneira torpe, uma notícia pejorativa, indo de encontro à verdade.

O que penso é que hoje, vocês gostariam de publicar outra matéria, a da partida deles para outro plano. Mas se eles fossem bandidos, vocês estariam torcendo pela recuperação e buscando direitos, porque vocês são assim mesmo. Tomem vergonha na cara, ao menos quando o assunto for referente à enfermidades de seres humanos. Eu sei que na condição de vocês, essa palavra não cabe, só serve quando rezam na cartilha sebosa de vocês.

Vocês são hipócritas, são medíocres e não merecem o respeito de quem traz na mente a arte de noticiar. Que Deus tenha misericórdia de vocês.

Nota assinada por IRANILDO MARQUES.