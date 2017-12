Rafaela Lopes é a Miss Serra Talhada 2018

Em um vento que chamou a atenção pelo glamour e com a presença da sociedade serra-talhadense, a Líder do Vale FM e a RD Produções realizaram no último sábado (2) o concurso MISS SERRA TALHADA 2018 que elegeu Rafaela Lopes de 21 anos como a nova miss da Capital da Beleza. Em segundo lugar ficou Maria Regina de 18 anos e em terceiro Luana Oliveira de 19 anos.

12 garotas participaram do concurso. Para os realizadores do evento, superou as expectativas. “foi uma festa digna de Serra Talhada, com a participação da sociedade e com a marca da Líder… buscamos sempre está presentes nestes momentos importantes da nossa cidade”, declarou Victor Oliveira.

Com decoração de bom gosto e luzes quer impressionavam, o evento que aconteceu no Maria’s Recepções marca um novo tempo nos concursos de miss da cidade.

A vencedora do MISS SERRA TALHADA 2018, entre outros prêmios receberá também bolsa de estudos na FIS, curso de inglês no English Now, curso de Design de Moda da Unicesumar e Vales Compras e vai representar a cidade no Miss Pernambuco 2018.

Via Caderno 1