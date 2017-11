Trazemos para os leitores do Jornal Desafio Online, o clipe de mais uma candidata a MISS SERRA TALHADA 2018, concurso que vai acontecer no próximo dia 02 de dezembro promovido no Maria’s Recepções.

A bela da vez é Raiane Dantas, de 20 anos, que assim como outras jovens busca o título de mais bela serra-talhadense e assim o direito de representar a Capital da Beleza Feminina no Concurso Miss Pernambuco 2018 .

Veja o vídeo: