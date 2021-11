Ratinho detona Anitta e diz que vida íntima da cantora é “nojenta”

Ratinho mostrou indignação com Anitta durante o quadro Mesa do Ratinho de quarta-feira (17/11). O comentário do apresentador aconteceu depois que ele descobriu qual foi o critério de escolha da cantora sobre o modelo que estrela o clipe de Envolver, sua nova música de trabalho.

Anitta escolheu o dançarino marroquino Ayoub Mutanda, de 27 anos, após ela ver as fotos e vídeos dele. “Encontrei ele no TikTok, achei incrível. Fui lá e chamei”, contou a cantora. “Eu me lembro muito bem, dona Anitta, mas a Gretchen na época dela era muito mais famosa que a senhora, viu?”, continuou ele. Em seguida, Ratinho aproveitou para comentar sobre a tatuagem que a cantora fez no ânus. “Foi lá fazer uma tatuagem no ‘furico’. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso”, completou. Metrópoles

blogdoitamar