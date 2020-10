Ratinho tem diagnóstico de Covid-19 e ficará afastado da TV

O apresentador Ratinho, 64, está com coronavírus. A revelação foi feita por ele mesmo nas redes sociais. Segundo o artista, não há sintomas e está bem em sua casa.

“Eu tenho feito exames de Covid e essa semana constatou que eu estou com a Covid-19. Passando aqui para dizer que estou muito bem, estou no meu apartamento em São Paulo sem sintoma nenhum. Vou dar uma afastada um tempo até tudo voltar à normalidade”, contou.

O apresentador também agradeceu às mensagens que tem recebido. “Amigos não se preocupem e os inimigos não façam festa, pois estou bem. Obrigado a todos pelas preocupações.”

A partir de semana que vem, o Programa do Ratinho apresentará reprises. Até o fim desta semana ainda há inéditos já gravados. Todos que tiveram contato com ele farão testes no laboratório dentro da emissora.

A revelação de que o apresentador está com coronavírus aparece três dias depois de o seu programa no SBT voltar a ter plateia. De acordo com a emissora, serão sempre 30 pessoas acompanhando a atração ao vivo.

A emissora alerta que todas elas serão testadas para Covid-19 para que o ambiente fique totalmente dentro das normas e dos protocolos pedidos pelos órgãos de saúde competentes.

A última vez que o Programa do Ratinho teve plateia foi em meados de maio. Desde então houve grandes mudanças na programação e no jeito de levar o programa ao ar com reprises.