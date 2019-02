Reabertas as inscrições para curso de Edificações em Serra Talhada

O IF Sertão-PE divulgou nessa segunda-feira (11), o edital n° 03/2019, referente às inscrições do processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2019 do curso de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) no campus Serra Talhada.

Com o objetivo de preencher 19 vagas ociosas da última seleção, as inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de fevereiro, via internet (clique aqui), ou no próprio campus, onde será disponibilizado, de segunda a sexta-feira, um computador com acesso à internet.

O curso tem duração de quatro anos, e será realizado apenas no período noturno, ao final o estudante terá dois certificados, um de Ensino Médio e outro de Técnico em Edificações. Os interessados devem se atentar quanto a esta modalidade, isso porque ela é específica para quem não possui o ensino médio completo.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher todos os dados solicitados no formulário para a inscrição, obedecendo aos seguintes passos: Escolher o campus; Preencher o CPF; Preencher os dados pessoais e endereço; Escolher o grupo de concorrência; Escolher o curso; Verificar se todas as informações incluídas na inscrição estão corretas; e anexar todos os documentos pedidos, em formato PDF e confirmar a inscrição. Quem não conseguir realizar todos os passos, pode vir até o campus Serra Talhada e realizar a inscrição com a ajuda de um servidor.

A seleção será feita a partir da avaliação do histórico escolar dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos ou 5ª a 8ª séries ou ciclos/fases equivalentes), usando como parâmetro para avaliação a média geral das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Para concorrer, é necessário ter concluído o 9º ano (antiga 8ª série) do Ensino Fundamental ou a 4ª fase da Educação de Jovens e Adultos e ter idade mínima de 18 anos completos até a data de efetivação da matrícula.

A lista de inscrições confirmadas será divulgada no dia 18 de fevereiro e o resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 1º de março de 2019.

Confira mais informações no edital nº 03/2019 aqui.