‘Realizei meu sonho’, diz menino de 5 anos ao conhecer Corpo de Bombeiros em Pernambuco

O sonho do pequeno Herbert Cordeiro, de 5 anos, é ser bombeiro. Residente em Toritama, no Agreste de Pernambuco, o menino conheceu o Grupamento do Corpo de Bombeiros de Caruaru enquanto viajava com o pai, Hélder, e a irmã, Joyce.

No dia da visita, o menino se emocionou ao conhecer os soldados. Os bombeiros vestiram Herbert com o uniforme, tiraram fotos e mostraram as instalações do grupamento. Uma das maiores realizações, para a criança, foi entrar no caminhão do Corpo de Bombeiros.

garoto é tímido, mas cheio de objetivos. Ele alimenta o sonho de um dia se tornar bombeiro e ajudar as pessoas.

“Realizei meu sonho de conhecer meus amigos bombeiros. Quando eu crescer, vou ser bombeiro”, afirmou Herbert Cordeiro.