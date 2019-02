Recadastramento biométrico atinge 1 milhão de eleitores em 45 cidades de PE

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) vai fazer o recadastramento biométrico em 45 municípios do estado, até 2020. A expectativa é cadastrar 1 milhão de eleitores. O agendamento está disponível no site do órgão, que conta também com o calendário de abertura de atendimento e postos avançados.

Pernambuco tem 6,5 milhões de eleitores. Desses, 4,7 milhões já fizeram o recadastramento biométrico, segundo o TRE-PE. Dos 184 municípios do estado, mais Fernando de Noronha, 130 já contam com a tecnologia.

Fazem parte do novo ciclo de recadastramento Abreu e Lima, Afrânio, Água Preta, Alagoinha, Angelim, Belém de Maria, Belo Jardim, Betânia, Bom Conselho, Brejinho, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, Chã Grande, Condado, Cumaru, Dormentes, Feira Nova, Gravatá, Itapetim, Itaquitinga, Jaqueira, João Alfredo, Joaquim Nabuco, Lagoa Grande, Lagoa de Itaenga, Lagoa dos Gatos, Maraial, Oricuri, Orobó, Orocó, Panelas, Paudalho, Pedra, Primavera, Quipapá, Salgadinho, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, São Benedito do Sul, São João, Terezinha, Tupanatinga, Venturosa, Vertentes.

Em parte das cidades, o atendimento para cadastrar a biometria ainda vai ser aberto. (Confira calendário abaixo)

No dia agendado para fazer o recadastramento, o eleitor precisa comparecer ao posto do TRE ou cartório eleitoral com identidade, CPF e comprovante de residência em seu nome.

A orientação do órgão é que o eleitor faça o agendamento, mas todos são atendidos mesmo sem marcação prévia. Segundo o TRE-PE, a pessoa pode ter que aguardar um pouco mais do que aqueles que agendaram, mas será atendida.

O eleitor que não fizer a biometria pode sofrer restrições no CPF, ser impedido de fazer matrícula em instituições de ensino e tomar posse em cargo público, além de ficar sem poder tirar ou renovar passaporte.

Cidades com atendimento:

Abreu e Lima, Gravatá, Belo Jardim, Ouricuri, Paudalho, Bom Conselho, Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó, João Alfredo, Água Preta, Panelas, Orobó, Condado, Lagoa Grande, Pedra, Quipapá, São João, Feira Nova, Vertentes, Itapetim, Betânia

Municípios com atendimento em outra cidade:

Chã Grande – em Amaraji, com início previsto na cidade para março

Lagoa de Itaenga – em Feira Nova, início previsto na cidade para março

Tupanatinga – em Itaíba, com início previsto na cidade para março

Itaquitinga – em Condado, com início previsto na cidade para junho

Lagoa dos Gatos – em Agrestina, com início previsto na cidade para abril

Orocó – em Cabrobó, com início previsto na cidade para junho

Santa Filomena e Santa Cruz – em Ouricuri, com início previsto na cidade para maio

Carnaubeira da Penha – em Mirandiba, com início previsto na cidade para junho

Jaqueira e Belém de Maria – em Catende, com início previsto na cidade para abril

São Benedito do Sul – em Quipapá, com início previsto na cidade para maio

Brejinho – em Itapetim, com início previsto na cidade para junho

Salgadinho – em João Alfredo, com início previsto na cidade para junho

Terezinha – em Bom Conselho, com início previsto na cidade para junho

Atendimento previsto para março:

Afrânio, Dormentes, Cumaru

Atendimento previsto para abril:

Venturosa, Joaquim Nabuco, Primavera

Atendimento previsto para maio:

Alagoinha, Maraial

Atendimento previsto para junho:

Angelim

Do G1