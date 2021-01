Receita Federal oferece regularização do CPF via internet

Isso porque a Receita Federal disponibilizou seus canais virtuais de atendimento para facilitar o acesso ao serviço, diante da importância de manter o documento atualizado.

Mas primeiro, é preciso certificar qual é a sua situação que está causando impedimentos ao documento, o que pode ser feito através da seção Meu CPF no próprio site da Receita Federal.

Então, se você se deparou com alguma pendência em seu documento continue acompanhando este artigo para saber como regularizar seus dados que são utilizados para identificar os contribuintes.

Para que serve o documento?

Dentre as utilidades do CPF podem ser vistas em vários momentos da vida, como por exemplo, a identificação dos contribuintes no Imposto de Renda.

Além disso, também é utilizado quando o cidadão presta um concurso público, se matricula em uma universidade ou faculdade, bem como, se o cidadão tiver o interesse em abrir conta em instituições financeiras e pedir um cartão de crédito.