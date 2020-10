Recém-nascida é abandonada em lixeira e resgatada por policiais em Pernambuco

Uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma lixeira, no início da manhã desse domingo (18), no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo informações da Polícia Militar (PM), foi recebido um chamado por volta das 5h, no bairro de Pirapama. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a recém-nascida ainda ligada à placenta e com o cordão umbilical.

A menina foi encaminhada para o Hospital Municipal Mendo Sampaio, também no Cabo. De acordo com os policiais que participaram da ação, a equipe de enfermagem informou que, sem a rapidez no resgate, ela poderia ter sofrido asfixia. Ainda não foram divulgadas informações sobre a mãe, nem as circunstâncias que envolvem o abandono da recém-nascida. A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre a investigação do caso e aguarda retorno.

