Recém-nascida é abandonada em terreno baldio em Serra Talhada

Uma menina recém-nascida foi abandonada e encontrada em um terreno baldio na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil, o bebê ainda estava com o cordão umbilical e precisou de cuidados médicos.

A Polícia Militar informou que o bebê foi deixado em um local próximo a um posto de saúde e encontrado por volta das 7h por um pedreiro que passava pela região. Ele levou a vítima para uma clínica médica, onde a criança foi atendida e a polícia acionada.

Investigação

O caso foi registrado na delegacia de Serra Talhada e deve ser investigado pelo delegado Washington Alves Monteiro. Até às 10h30 desta quarta-feira, ninguém havia sido preso suspeito de envolvimento no crime. O bebê foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar da cidade.

Via JC Online