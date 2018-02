Recife é destacado como um dos melhores destinos de Carnaval

O Booking.com elencou cinco destinos para se curtir o Carnaval na América Latina. Entre eles, está o Recife. A cultura e pluralidade da festa de Momo na capital pernambucana são alguns dos pontos fortes ressaltados pela plataforma de viagens. O site destacou os shows gratuitos espalhados pela cidade, principalmente no Marco Zero, e o desfile do Galo da Madrugada, tradicional agremiação que arrasta uma multidão no Sábado de Zé Pereira.

Além da representatividade do Carnaval do Recife, a plataforma levou em conta a mobilidade por meio do Expresso Folia, que conecta os polos de Folia com os principais Shoppings Centers da cidade e também a gratuidade do Carnaval do Recife. “É um evento democrático, que traz o verdadeiro carnaval de rua, com mais de 43 polos, e 2 mil apresentações, com atrações diversificadas. O Booking valida essa grande festa que agrada a todos valorizando a cultura local e trazendo atrações nacionais”, avalia a secretária de Turismo, Esportes e Lazer do Recife, Ana Paula Vilaça.



Na lista, a Booking considerou destinos cujos números de reservas têm crescido e ganhado representatividade no cenário internacional. Além de Recife, participam da lista as cidades de Montevidéu (Uruguai); Veracruz (México), Gualeguaychú (Argentina), Barranquilla (Colômbia).

Custo

A folia de Momo da capital pernambucana também já foi considerada a mais barata do Brasil para os turistas, conforme o TripAdvisor, um dos maiores e mais usados sites de viagens do mundo. O levantamento de 2016 levou em conta todos os custos necessários para que o folião aproveitasse tudo que a festa tinha a oferecer, do bloco à caipirinha, nos três principais destinos carnavalescos do Brasil: Recife, Salvador e Rio de Janeiro.