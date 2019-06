Record TV mostra foto de suposta briga entre Neymar e acusadora de estupro

O programa Cidade Alerta, da Record TV, divulgou com exclusividade uma imagem da suposta briga entre Neymar e a mulher que o acusa do estupro.

Em entrevista ao programa, o pai do jogador, Neymar Santos, confirmou a veracidade da imagem. “A imagem fala por si só. As pessoas conseguem ver que foi uma armadilha”, disse o pai de Neymar, ao Cidade Alerta.

Segundo o pai de Neymar, a gravação mostra que a mulher teria ficado agressiva e partido para cima do jogador. Ainda de acordo com Neymar Santos, o filho só se defendeu do que seria uma garrafada — na imagem, é possível notar o que seria uma taça na mão da mulher.

Neymar está confirmado para a partida desta quarta entre a seleção brasileira e o Qatar, em um amistoso preparatório para a Copa América, e usou as redes sociais para se manifestar.

A tendência é que o jogador preste depoimento sobre o vazamento das conversas íntimas na sexta, na Polícia Civil do Rio.