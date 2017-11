Rede pública de ensino de Pernambuco oferece mais de 82 mil vagas para alunos novatos em 2018

Em 2018, o Governo de Pernambuco oferecerá 82.080 vagas para alunos novatos nas escolas da rede estadual, distribuídas em todos os municípios, para os ensinos fundamental e médio. As matrículas para esse público começam na quinta-feira (16), a partir das 7h, exclusivamente pela internet. Ao todo, serão mais de 175 mil vagas ofertadas no estado. Desse total, são 93.167 para estudantes oriundos da rede municipal, que já têm o cadastramento assegurado.

As matrículas para alunos novatos seguem até o dia 30 de dezembro. Entre os dias 2 e 17 de janeiro, ocorre a efetivação do cadastro, realizado diretamente nas escolas. Os estudantes, pais ou responsáveis devem apresentar documentos como número da inscrição online, cópia da certidão de nascimento, comprovante de escolaridade, uma foto 3×4, comprovante de residência com CEP, Documento de Transferência da escola anterior, cópia da carteira de vacinação, comprovante de tipo sanguíneo e fator RH.

Nas Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem), são ofertadas 10.056 vagas, sendo 3.342 no Grande Recife e 6.714 no interior do Estado. O processo de ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (ETE) é diferente do cadastro escolar, feito mediante teste de seleção, que foi encerrada no domingo (12).

Por causa de uma diminuição, ano a ano, do número de matrículas realizadas por telefone, o serviço de atendimento telefônico, continuará disponível apenas para dúvidas e informações, por meio do telefone 0800.286.0086. O serviço funciona das 7h às 21h, de segunda a sábado, durante os meses de novembro e dezembro. Escolas com laboratórios de informática podem ser utilizadas pela comunidade escolar sem acesso à internet para realizar a matrícula.

O início do ano letivo está previsto para 5 de fevereiro de 2018. A Rede Estadual possui 1.057 escolas distribuídas por todos os municípios de Pernambuco e atende aproximadamente 603 mil estudantes matriculados.