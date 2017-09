Reforma Trabalhista será tema de fórum em Serra Talhada e Petrolina

A Reforma Trabalhista proposta pelo Governo Temer será tema de um evento que acontecerá em Petrolina (Sertão do São Francisco) e Serra Talhada (Pajeú).

Trata-se do Fórum de Debates ‘Modernização dos Negócios – Reforma Trabalhista e Tendências no Atendimento’, promovido pela Fecomércio-PE, em parceria com o Sebrae-PE, realiza o Fórum de Debates: Modernização dos Negócios – Reforma Trabalhista e Tendências no Atendimento.

O evento acontece nesta quarta (27), a partir das 18h, no auditório da CDL e do Sindicom de Serra Talhada, nesta quinta-feira (28) no Senac de Petrolina, também no mesmo horário. A entrada é 1kg de alimento não perecível. O objetivo do evento é contribuir para a informação, apresentando uma análise das principais mudanças nas relações de trabalho e as tendências atuais. Informações pelo seguinte e-mail: [email protected] O contato telefônico é o (81) 3231-6175.

Via Carlos Britto