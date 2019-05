Reitora do IFPE diz que pode encerrar atividades em setembro devido a corte de verbas federais

Com o anúncio de ‘contingenciamento’ de 30% das verbas nas instituições federais de ensino anunciado pelo Ministério da Educação (MEC), o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) afirmou que as atividades podem ser encerradas em setembro. Em Pernambuco, a instituição tem 16 unidades e oferece 283 cursos técnicos, de graduação e pós-graduação a cerca de 27 mil alunos.

“Esse corte significa um prejuízo muito grande para as nossas atividades básicas. A questão não é só chegar até setembro, é saber como é que a gente vai chegar em setembro”, pontua a a reitora do IFPE, Anália Keila Rodrigues, em referência ao corte de cerca de R$ 22 milhões nas verbas de custeio.

Segundo a gestora, as visitas técnicas feitas por estudantes do IFPE a empresas, a áreas rurais e a organizações não-governamentais podem ser comprometidas. “Aqui as visitas técnicas fazem parte da construção do conhecimento. Essa mobilidade também custa dinheiro e, a partir de agora, como vai ser? Vamos tirar as visitas? Desligar computadores? Ficar sem internet?”, questiona.

Os alunos da instituição também demonstram preocupação com o anúncio de diminuição do orçamento das instituições federais de ensino.

“Muita gente está no fim do curso e não vai conseguir terminar porque o IFPE não vai mais funcionar. É horrível pensar que o pessoal chegou perto de realizar o sonho e pode não conseguir”, diz o estudante Wheldon Ricardo Souza, aluno do curso técnico em química.

A conquista dos alunos aprovados na instituição está ameaçada, na visão da reitora do IFPE. “Como vão ficar as famílias que depositaram os sonhos aqui?”, diz. (G1)