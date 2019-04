‘Relacionamento veio para ficar’, diz Bolsonaro sobre escritório comercial do Brasil em Jerusalém

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (2), em um evento com empresários israelenses, que a abertura de um escritório comercial do Brasil em Jerusalém mostra que o relacionamento entre os dois países “veio para ficar”.

“Como há pouco nos tornamos noivos, no bom sentido, abrindo aqui uma representação nossa de negócios e tecnologia, de pesquisa, de inovação em Jerusalém, os senhores começam cada vez mais a notar que esse nosso relacionamento veio para ficar”, afirmou o presidente.

O presidente anunciou a abertura do escritório no domingo (31), primeiro dia da viagem oficial a Israel. A medida não foi bem recebida pela Autoridade Palestina, que chamou de volta para consultas o embaixador no Brasil.

Durante seu discurso no evento, Bolsonaro buscou ressaltar que o Brasil é um bom negócio para investidores. Ele citou a biodiversidade do país e a chegada de “novos tempos”, em referência ao início de seu governo.

“Novos tempos, novos horizontes. Estamos a disposição dos senhores empreendedores, os senhores que querem investir no Brasil. É a certeza que serão bem acolhidos, serão bem tratados e que poderão confiar em novo trabalho”, disse Bolsonaro.

Ele também destacou que o governo está “fazendo a sua parte”, enviando medidas para o Congresso. Sem citar nenhuma proposta específica, o presidente disse que confia na responsabilidade do Congresso em dar uma “resposta”.

“Estamos fazendo a nossa parte. Propostas foram encaminhadas ao parlamento. Tenho certeza que o nosso parlamento, com a sua responsabilidade, com o seu patriotismo nos dará uma resposta a isso. Outras medidas estamos tomando, como reformas”, completou Bolsonaro.